Biden’dan BM’de reform çağrısı: Daha kapsayıcı olmalı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletlerin (BM) günün gereksinimlerine göre daha kapsayıcı hale getirilmesini istedi.

fotoğraf: AA

Biden, New York’ta devam eden BM’nin 77’nci Genel Kurul toplantısında konuştu.

AA’nın haberine göre konuşmasının başında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, “BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi” dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün nükleer seçenek konusundaki açıklamasına da işaret ederek, şunları dedi: “Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa’ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu.”

İran’ın nükleer silah sahibi olmaması için elinden geleni yapacağını vurgulayan Biden “Çin, herhangi bir şeffaflık olmaksızın daha önce görülmemiş ve endişe verici düzeyde nükleer silahlanmaya gitti” dedi.

Reform çağrısı

Biden, BM Güvenlik Konseyindeki reform gerekliliklerine de işaret ederek, şunları kaydetti: “Bu kurumun (BMGK) daha kapsayıcı bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki böylece günümüz dünyasının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilelim. ABD dahil BMGK üyelerini, BM Sözleşmesi’nin gerekliliklerini yerine getirmeye ve Konseyin güvenilirliği ve verimliliği açısından olağanüstü durumlar dışında veto hakkını kullanmamaya davet ediyorum. ABD, Konseye hem daimi hem de geçici üye sayılarının artırılmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için daimi üyelik fikrini uzun zamandır destekliyoruz.”