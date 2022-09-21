‘Dr. Kıyamet’ten yeni ‘kehanet’: Uzun ve şiddetli durgunluk; borsada yüzde 40 düşüş

2008’deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)’ lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD ve dünya genelinde 2022’nin sonunda başlayıp 2023’ün tamamında sürebilecek uzun bir durgunluk bekliyor. Roubini, hisse senedi endeksi S&P 500’de de yüzde 30-40 civarında keskin bir düşüş öngörüyor.

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Roubini, ABD’deki resesyonun kısa süreceğini bekleyenlerin, şirketlerin ve hükümetlerin yüksek borç oranlarına bakmaları gerektiğini söyledi: “Oranlar yükseldikçe ve borç ödeme maliyetleri arttıkça, birçok zombi kurumu, zombi hane halkı, şirket, banka, gölge banka ve zombi ülke ölecek” dedi.

Zombi kurum, varlıklarını aşan borçlara sahip olmasına rağmen devlet müdahalesi sayesinde faaliyetlerine devam eden kurum anlamına geliyor.

Roubini’ye göre resesyon uzun ve şiddetli geçecek.

Enflasyonda düşüş olmaz

Roubini. (Fotoğraf: Reuters)

Boğa ve ayı piyasaları (yükseliş/düşüş) aracılığıyla küresel borç seviyelerinin hisse senetlerini aşağı çekeceği konusunda uyaran Roubini, sert bir düşüş olmadan yüzde 2’lik bir enflasyon oranına ulaşmanın ABD Merkez Bankası (Fed) için imkansız olacağını söyledi. Roubini, Fed’den şu an 75 baz puan, kasım ve aralıktaysa 50 baz puan faiz artışı bekliyor. Bu, faizin yıl sonuna kadar yüzde 4-4,25 arasına yükselmesi demek.

Stagflasyon görülebilir

Dünya resesyona girdiğinde Roubini, özellikle çok fazla borcu olan ülkelerden mali teşvik çareleri beklemiyor. Roubini’ye göre yüksek enflasyon ortamında mali teşvik uygulanırsa talep ve dolayısıyla enflasyon daha da yükselir. Fazla borcu olan ülkeler de bunu kaldıramaz.

Roubini, 1970’lerdeki gibi bir stagflasyon ve küresel bir borç sorunu ortaya çıkacağını öngörüyor.

Roubini, arz şoklarının ve finansal sıkıntının ne kadar şiddetli olacağına bağlı olarak ABD ve küresel durgunluğun 2023 boyunca sürmesini bekliyor. 2008 krizi sırasında en büyük darbeyi hane halkları ve bankalar aldı. Roubini, bu sefer serbest yatırım fonları (hedge fonları), özel sermaye, şirketler ve gölge bankaların batacağını veya büyük ölçüde zarar göreceğini söyledi.

‘Daha fazla nakit bulundurun’

Roubini, bu ortamda yatırımcılara daha fazla nakit bulundurmayı tavsiye etti. Roubini’ye göre, nakit para enflasyon karşısında erise de nominal değeri sıfırda kalıyor. Buna karşın, hisse senetleri ve diğer varlıklar yüzde 30’a kadar değer kaybedebilir.

Roubini ayrıca yatırımcılara uzun vadeli tahvillerden uzak durmayı ve kısa vadeli veya enflasyon endeksli tahviller aracılığıyla varlıklarını enflasyona karşı korumayı öneriyor.