Kiptaş müdürü: İstanbul’da 100 metrekarelik konutun maliyeti 1 milyon lira

Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt “Özellikle İstanbul’da şu anda 100 metrekare bir konutun maliyeti 1 milyon TL” dedi.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçilemiyor. Bunun üstüne, birikim sahiplerinin düşük faiz ortamında enflasyondan korunmak için gayrimenkule yönelmesi ve yükselen dolar sebebiyle inşaat maliyetlerinin fırlaması konutta kira ve satış fiyatlarını iyice uçurdu.

Merkez Bankası’nın açıkladığı son verilere göre temmuzda konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 173,8 arttı. İktidarın aldığı önlemler yükselişi durdurmazken, ‘çılgın’ proje duyurularına karşı da uzmanlar uyarıyor. Ama bu yükselişe neden olan sorunlara yönelik adım atılmış değil.

Bloomberg HT yayınına katılan Kiptaş Genel Müdürü Kurt, sektördeki tedarik sorunlarına ve İstanbul özelinde yükselen inşaat maliyetlerine dikkat çekerek şunları söyledi: “İnşaat maliyetleri metrekare için özellikle İstanbul’da 8 bin 500 TL’yle 10 bin TL arasına geldi. Şu anda 100 metrekare bir konutun maliyeti 1 milyon TL. Böyle baktığınızda, sektör olarak büyük sorun yaşıyoruz. Bizim beklentimiz, inşaat maliyetlerini düşürecek adımlar atılması yönünde. Özellikle sosyal konut veya kentsel dönüşüm projelerinde pozitif ayrımcılık yapmak adına inşaat girdi maliyetlerindeki KDV düşürülebilir. İnşaat malzemesi üreten sanayi kuruluşlarına teşvik verilmesi. Maliyetleri düşürmediğimiz sürece barınma kriziyle boğuşmaya devam ederiz.”

Türkiye’de özellikle son 20 yılda en güvenilir yatırım aracının gayrimenkul olduğu belirten Kurt, bunun önüne geçilmesiyle birlikte inşaat maliyetlerini düşürecek adımlar atılması çağrısını yaptı: ”Tedarik zincirinde ciddi sıkıntı var. Bazen paranızla ürün bulamıyorsunuz, çünkü piyasadaki hareketlenme ürün tedariki edenlerde bir güvensizlik oluşturuyor. Dolar yüzde 10 artarken demir yüzde 20 artıyor, çünkü yerine koyamama endişesi var. Bizim üretimi teşvik etmemiz gerekiyor. Malzeme üretimini teşvik eder, dışa bağımlılığı azaltabilirsek maliyetleri kontrol altına alırız.”