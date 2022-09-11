İstanbul’da üç ilçedeki konut projelerinde metrekare fiyatı 200 bin lirayı aştı

TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin araştırmasına göre Beşiktaş, Şişli, Kadıköy’de yeni konut projelerinde 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.

Şirketin İstanbul’un 12 ilçesindeki çalışmasına göre yeni konut fiyatlarının ‘en uygun’ olduğu yer Esenyurt.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçilemiyor. Bunun üstüne, birikim sahiplerinin düşük faiz ortamında enflasyondan korunmak için gayrimenkule yönelmesi ve yükselen dolar sebebiyle inşaat maliyetlerinin fırlaması fiyatları iyice uçurdu. Türkiye genelinde haziran sonunda konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 180’i geçerken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin liraya kadar çıktı.

Bu gidişatı durdurmak için iktidarın attığı adımlar da fayda etmiyor.

Hürriyet’ten Gülisatan Alagöz’ün haberine göre İstanbul’da konut talebinin canlı olduğu 12 ilçedeki çalışmaya göre standart bir yeni binada en ucuz konut Esenyurt’ta. Bölgede metrekare satış fiyatı 12 bin liradan başlıyor.

Merkezi ilçelere yönelince metrekare fiyatı 95 bin liraya çıkıyor.

İstanbul’da site içinde yeni bir ev almak istediğinizde en uygun metrekare fiyatı 30 bin TL. Yani 100 metrekare ev en az 3 milyon liradan satılıyor.

Yine merkezdeki ilçelere bakıldığında 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.

Tablolar: Hürriyet

Değerleme şirketi Ankara ve İzmir’de de yeni konut fiyatlarını da inceledi. Buna göre İzmir’de yeni bir binada en ucuz evin metrekare fiyatı 6 bin 500 lira olsa da birçok ilçede 10 bin lira bandı aşıldı. En yüksek metrekare fiyatına bakıldığında rakam 85 bin liraya kadar çıkıyor.

Üç büyük ilde en uygun yeni konut seçenekleri Ankara’da. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle dışındaki ilçelerde metrekare fiyatı 10 bin liranın altında seçenek var. En yüksek fiyatlara bakıldığında metrekare satış fiyatı 50 bin lirayı buluyor.