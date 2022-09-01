Evlerde oda kiralama dönemi: Salonsuz konut projeleri de devrede

İstanbul gibi büyük kentlerde aylık 10 bin TL’ye yaklaşan kiralar ve her yıl artan üniversiteli öğrenci sayısı, evlere yönelik oda kiralama talebini yükseltti. Taleple birlikte bazı şehirlerde evler kiralık odaya uygun inşa edilmeye başladı.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçilemiyor.

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde haziran sonunda konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 182 seviyesindeyken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL’ye çıktı.

Bu gidişatı durdurmak için iktidarın attığı adımlar da fayda etmiyor. Konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik artış sınırı sonrası da fiyatlar yükseldi.

Bu durumla birlikte artan üniversiteli öğrenci sayısı ve yurtların yetersizliği de oda kiralamaya dayanan paylaşımlı ev modelini Türkiye’de yaygınlaştırıyor. Taleple birlikte daha önce yüzde 5 gibi oranlarda seyreden paylaşım modeli yüzde 10’lara çıktı. Oda kiralama aileler için de ek gelir olarak görülmeye başladı. Hatta Bursa’da üniversiteye yakın bölgelerde oda sistemine uygun salonsuz projelerin de inşa edilmeye başladığı belirtildi.

‘Oda kiralamayı daha fazla konuşacağız’

Dünya’dan Leyla İlhan’a paylaşımlı eve talebin arttığını söyleyen emlakjet.com CEO’su Tolga İdikat, şöyle devam etti: “Ayrıca aileler de oda kiralamaya başladı. Artışa rağmen henüz ABD ve Avrupa ülkeleri seviyesinde değiliz. Ancak bir trend, bir arayış olduğu belli. Örneğin Bursa’da üniversiteye yakın bölgede yapılan bazı projelerde artık salon yapılmıyor. Yurt mantığıyla 2+0 şeklinde evler yapılıyor. Oda kiralama sistemi artıyor, dolayısıyla yakında bunu daha fazla konuşacağız.”

Kadıköy, Beşiktaş gibi merkezi semtlerde ev paylaşma modelinin yaygınlaşmaya başladığını söyleyen İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan’sa “Hatta bir yeri komple kiralayıp öğrenciye oda oda kiraya verenlerin sayısı artmaya başladı” dedi.