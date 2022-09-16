KİPTAŞ’tan hükümete ‘dönüşüm’ teklifi: Sosyal konut projesi fiyatları düşürmez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu konut şirketi KİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt, sosyal konut projesi için “Bu ödeme şartlarını bize de sunsunlar. İstanbul’daki riskli 150 bin yapıyı yenileyelim, yurttaşlarımızın canı güvende olsun” dedi.

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İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu.

Erdoğan, bu konutların fiyatlarının 2+1’de 608 bin, 3+1’deyse 850 bin lira olacağını söylemiş, taksitlerinse sırasıyla 2 bin 280 lira ve 3 bin 187 liradan başlayacağını kaydetmişti: “Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.”

‘Yapıları dönüştürmekten yanayız’

Türkiye nüfusunun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkenin kuzeyini doğudan batıya kesen Kuzey Anadolu fay hattının bir kısmı da Marmara Denizi’nin altından geçiyor.

Uzmanlar İstanbul’da 7 ve üzerinde bir deprem olasılığının yüksek olduğunu söyleyerek uyarıyor: İstanbul’da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre bir analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alabilir.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Kurt, İstanbul’un ‘doğal eşiklerine dayanmış bir kent olduğunu ve yeni yerleşim alanlarının açılmasının altyapıyı tehlikeye sokacağını’ söyleyerek şunları dedi: “Biz bu nedenle yeni alan açmaktan çok var olan yapıları dönüştürmekten yanayız. Mevcut ekonomik koşullarda cazip bir ödeme planı sunuluyor. Bu ödeme şartlarını bize de sunsunlar bir an önce İstanbul’daki riskli 150 bin yapıyı yenileyelim yurttaşlarımızın canı güvende olsun.”

‘Fiyatlar ucuz değil ödeme planı avantajlı’

Projenin piyasadaki fiyatları düşürüp düşürmeyeceği sorusunu yanıtlayan Kurt, şunları söyledi: “İnşaat maliyetleri düşmeden fiyatlar düşmez. Bu proje eğer başarılı olursa evi olmayan bir kısım yurttaşın ev sahibi olmasını sağlar ama var olan maliyeti düşürmez. Unutmayın bu projede fiyatlar ucuz değil ödeme planı avantajlı. Yoksa yapılan konutlar bizim yaptıklarımızdan ucuz değil ki. Metrekaresi 8 bin liraya mal olacak. KDV eklenince 3+1 konutun fiyatı 1,7 milyon TL olur. 20 yılda memur maaşı oranında zamla ödenecek taksitleri hesaplarsak yaklaşık 8,5 milyon liraya gelecek bu evler.”