İBB Meclis üyesi: Sosyal konut projesinden Kanal İstanbul çıktı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun 20 bininin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak Yenişehir sınırları içinde olduğunu öne sürdü.

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İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarılmış, beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da dün Erdoğan duyurmuştu.

Erdoğan, “Bu devasa projenin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İlk etap konutlarımızdan 50 bininiİistanbul, 18 binini Ankara, 12 bin 500’ünü İzmir, 10 binini Gaziantep’te inşa edeceğiz” demişti.

14 Eylül itibariyle başvuruların başladığı projenin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TOKİ) tarafından açıklanan ayrıntılarına göre İstanbul’daki konutlar Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla’da inşa edilecek.

‘Bakan hayal tacirliği yapıyor‘

Sözcü’nün haberine göre İBB Meclis Üyesi Ataman, İstanbul’daki 50 bin konutun 20 bininin Kanal İstanbul sınırları içinde kaldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kısa süre önce kanalın etrafına kurulacak Yenişehir’in tapu süreciyle ilgili imar uygulamasının iptal ettiğini duyurduğunu anımsatan Ataman “Ortada daha arsa tapusu yok ama TOKİ söz konusu konutlara başvuru alıyor” dedi.

Ataman, şunları söyledi: “İptal kararı sonrasında önce tapu sürecine ilişkin yeni imar uygulaması askıya çıkacak, kesinleşecek ardından tapular dağıtılacak. TOKİ söz konusu yerleri ihaleye çıkıp kazma vuracak. Bakan hayal tacirliği yapıyor. Cumhurbaşkanının bu durumdan haberi var mıdır bilmiyorum.

TOKİ bugün tapuda tarla olan yerlere başvuru alıyor, ekim sonu kura çekimi yapacağını söylüyor. Ortada Yenişehir’in arsa tapusu yok. Ne zaman olacağı da bakan tarafından açıklanmış değil. Bu hayal tacirliği değil de nedir? Maketten konut satışı duyduk da tarladan konut satışını da ilk defa duyuyoruz.”

Bankalar projeye para vermeye yanaşmıyor

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz’le Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.

İktidarın Kanal İstanbul’u finanse etmek için gerekli para desteğini bulamadığı daha çok birçok kez gündeme getirilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, muhalefet liderleri iktidar olmaları halinde Kanal İstanbul projesi ihalelerine giren ve kazanan şirketlere para ödemeyeceklerini söylemişti.

Türkiye’deki demiryolu ağını Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) bağlayacak 231 kilometrelik hattı finanse eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu hattın sadece Ispartakule-Çerkezköy bölümünü desteklediğini, 8,1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişinin yer aldığı Halkalı-Ispartakule kesimininse desteklenmediğini duyurmuştu.

EBRD’nin desteklediği bölümün ihalesi kamuoyuna açık şekilde düzenlenirken, Kanal İstanbul geçişinin bulunduğu kısa bölüm için 28 Haziran günü ‘TCDD Halkalı Konvansiyonel Demiryolu hattı’ adıyla davet usulü kapalı bir ihale düzenlenmişti. İhalede iktidara yakın Gülermak+Yapı&Yapı+Taşyapı ortaklığı 3,1 milyar lira ile en uygun teklifi vermişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EBRD’nin Kanal İstanbul geçişi olduğu için demiryolu projesinin finansmanına yanaşmadığını, bütün finansman desteği kesilmesin diye Ulaştırma Bakanlığı’nın projeyi Kanal İstanbul geçişi kısmını ayırarak böldüğünü söylemişti.

CHP’li vekil: Kanal İstanbul’da geri adım atıldı, tapular maliklere verilmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 30 Mayıs’ta AKP’nin Kanal İstanbul’da geri adım attığını, tapu sahiplerinin telefonlarının yanıtsız kaldığını söylemişti: “Binlerce tapu sahibi 18 uygulamasının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bunların da hepsi reddedildi. Tamam, uygulama devam ediyor ama maliklere yenilenmesi gereken tapular neden dağıtılmıyor?”