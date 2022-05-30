CHP’li vekil: Kanal İstanbul’da geri adım atıldı, tapular maliklere verilmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’nin Kanal İstanbul’da geri adım attığını, tapu sahiplerinin telefonlarının yanıtsız kaldığını söyledi.

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İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz’le Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.

Kanal İstanbul’un yan projelerinde inşa süreci geçen aylarda başlamıştı. Muhalefet, iktidara gelmesi durumunda uluslararası bankalardan alınan kredileri geri ödemeyeceğini duyurmuştu.

Proje bölgesinde rant amaçlı arazi alındığı bildirilmişti.

‘Çiftçiliği öğrensinler!’

Karabat, Twitter hesabı üzerinden “Kanal İstanbul’a güvenenler yaya kaldı. AKP’ye halen inanıp hareket edenler varsa, bu yazdıklarımı iyi okusunlar” diye yazarak projede ‘geri adım atıldığını’ söyledi.

CHP’li vekil şunları dedi: “Tapu sahipleri şimdi AKP yöneticilerine ulaşmaya çalışıyor ama nafile. Uyarmıştık, dinlemediniz.Tam 11 yıldır AKP, Kanal İstanbul’u yapacağını söyleyip büyük bir arsa rantına girişti. İki defa plan değişti. Sadece Sazlıdere Köprüsü’nün temeli atıldı ama o da otoyol projesinin devamı. Ortada büyük bir Kanal İstanbul balonu var!

Kanal İstanbul ve çevresinde 130 bin tapu sahibi var. Tarım arazileri imara açılacak denilip büyük bir vurgun yapıldı. Binlerce dönüm verimli arazi de atıl duruma düştü. Uyarılarımıza rağmen oradan tapu toplayanlara önerim, çiftçiliği öğrensinler!

‘Büyük bir oyun çevriliyor!’

AKP hükümeti 2011 yılından bu yana bir yalan projenin peşinde ülkenin enerjisini heba ediyor. Sanayiye, üretime, tarıma aktarılması gereken milyarlarca liralık finansman kaynağı, Kanal İstanbul arsalarına boşu boşuna yatırıldı.

Doğayı katledecek Kanal İstanbul projesinin yapılmamasından en başta biz memnun oluruz. Ancak AKP bundan vazgeçtiğini çıkıp açıklamalıdır. Oradaki malikleri bilgilendirmelidir. Kanal İstanbul, 140 milyon metrekare araziyi etkiliyor. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü proje ile ilgili imar kanunu 18 uygulamasını beş ay önce askıya aldı. Ancak yeni tapular maliklere verilmiyor. Büyük bir oyun çevriliyor!

Binlerce tapu sahibi 18 uygulamasının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bunların da hepsi reddedildi. Tamam, uygulama devam ediyor ama maliklere yenilenmesi gereken tapular neden dağıtılmıyor?

‘Yatırımcı bile lades dedi’

Kanal İstanbul yatırımcısına diyecek bir şey yok. Onlar bile bile lades dediler. Ancak bölgede yerleşik vatandaşlar ve çiftçiler de mağdur durumdalar. Rant projesi nedeniyle arazi işlemlerini yapamıyorlar. Kurunun yanında yaş da yanıyor.

Halen AKP’ye inanıp hareket eden varsa, Kanal İstanbul projesine baksın. Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, onlar milyar dolarları götürürken bürokrat ve vatandaşlar umurlarında olmayacak.

Son olarak şunu söyleyeyim. Kanal İstanbul bu iktidarın en büyük vurgunu olacaktı. Daha başka ayrıntılar da var. Şu tapu meselesine bir cevap versinler bakalım, onları da başka bilgiselde aktaracağım…”