Kanal İstanbul’la ulaşım ve denizcilikte yeni çağın kapısı aralanacakmış!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ‘yeni bir çağın kapısını araladıklarını’ söyledi.

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İktidarın ‘çılgın proje’ diye duyurduğu Kanal İstanbul projesiyle, İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ve Marmara’yı birbirine bağlayacak yapay su yolu inşa edilecek.

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’na katılan bakan, iktidarın geçen aylarda temelini attığı ancak muhalefetin itirazının sürdüğü projeye değindi.

‘Yeni çağı aralıyoruz’

Karaismailoğlu şunları söyledi: “Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek, Kanal İstanbul’la ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Bu proje, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir.

‘Gemi trafiği riski’

Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü olan Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule yeni demiryolu inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı yapım işine başladık. Dünyadaki suyolu projeleri incelendiğinde, İstanbul Boğazı gibi yoğun nüfusun içinden geçen başka bir suyolu bulunmuyor. Her iki yakasında yüz binlerce sakinin yaşadığı Boğaziçi, gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Gemi trafiğinin oluşturduğu riskler nedeniyle Boğaz, her yıl daha tehlikeli hâle geliyor. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı bugün 45 bine ulaşmıştır.

‘Alternatif zorunluydu’

Bunun yanında binlerce de şehir içi gemi trafiği seyir halindedir. Boğaz’da ortalama bekleme süresi, her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazen de yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak üç-dört günü hatta haftayı bulabilmektedir. Bu çerçevede, İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hâle geldi ve Kanal İstanbul Projesi hayata geçirildi.”