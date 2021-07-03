Kanal İstanbul’da üç baraj yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesi kapsamında üç tane baraj yapılacağını duyurdu.

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İstanbul’daki Türkiye Denizcilik Zirvesi’nin kapanış oturumunda konuşan bakan, projeyle birlikte üç yeni baraj yapılacağını, böylece İstanbul’a yeni su rezervlerinin kazandırılacağını ifade etti.

Bakan, Kanal İstanbul’un yapılabileceği alternatif güzergahların araştırıldığını, beş güzergah tespit edildiğini ve en uygununun bulunduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, Karadeniz’den başlayarak Sazlıdere Barajı’na uzanan 45 kilometrelik kanalın yüzde 78’inin doğal, kalanının da ‘toprak hareketliliği’yle oluşturulacağını aktardı.

Bakan şu ifadeleri kullandı: “Buradaki su kaynaklarıyla alakalı işin uzmanı bilim adamlarıyla çalışıldı. Sazlıdere Barajı, Kanal İstanbul güzergahı içerisinde kalıyor. Bu da İstanbul’a yüzde 2,9 seviyelerinde bir su rezervi katıyor. Burada alternatif olarak üç baraj yapılacak. Karamandere, Hamzalı ve Pirinççi Barajı’yla birlikte Sazlıdere’den kaybedeceğimiz suların çok daha fazlasını İstanbul’a kazandırılmış olacak. Bir su eksikliği yaşanmayacak. Daha fazla su rezervi kazandırılacak. Melen’den, 200 kilometre öteden su getirildi.”