İmamoğlu ‘illüzyon’u yerinde anlattı: Temeli atılan Kanal İstanbul değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumartesi günü Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli atılıyor” diye açıklanan töreni ‘illüzyon’ diye nitelendirdi. O törenin Kanal İstanbul temel atma töreni olmadığının altını çizen İmamoğlu, projenin önceden planlanan Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu olduğunu belirtti.

Fotoğraflar: İBB

‘Beton Kanal’ temelinin atılacağı iddia edilen Sazlıdere Barajı’nda basın açıklaması yapan İmamoğlu şunları söyledi: “Sazlıdere Barajı, İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’ununu sağlıyor. Bu bölge betonlaşmış, nüfus artışı hızlanmış İstanbul’un hem su deposu hem de tarım arazisidir; yani İstanbul’un her şeyi. Bugün burada, ‘26 Haziran’da aslında ne olacak’ sorusunun yanıtını vermek üzere toplandık. Bir illüzyonu aslında ortaya çıkarmak için buluştuk. Şimdi size bir illüzyonu anlatmaya başlayacağım. Her ne kadar adına ‘kanal projesi temel atma töreni’ dense de açık kaynaklardan da ulaşılan bilgilere göre bu temel atma töreni, Kuzey Marmara Otoyolu’nun TEM Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu projesi olduğu gözlenmektedir.

‘Siyaseten günü kurtarma gayreti’

Çok daha önceden planlanmış bir köprünün ayaklarını buraya dikmek suretiyle, ‘Kanal temeli attım’ demek, sadece siyaseten günü kurtarma gayretidir. Bugün Türkiye’nin gündeminde Kanal İstanbul diye garabet bir gündem olmasaydı dahi, bu köprü yapılacaktı. İşte illüzyon budur.”

Seçim öncesinde kanal İstanbul’a karşı olduğunu söylediğini ve halkın onu seçtiğini vurgulayan, göreve gelir gelmez bir önceki yönetimin bakanlıkla yaptığı işbirliği protokolünü feshettiklerini ve ‘Beton Kanal’ın ‘devlet projesi’ olarak tanıtıldığını anımsattı.

“Devlet projesine karşı çıkmakla suçlandım” diyen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aralarında olduğu liderlerinin da projeye karşı çıktığını anımsatan İmamoğlu, “Bildiğiniz gibi çok sayıda Türk bankasının, Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık ilkeleri mutabakatını imzaladıkları için bu projeye kredi veremeyecekleri ortaya çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

“Şimdi size bir illüzyonu anlatmaya başlayacağım. ‘26 Haziran’da Kanal İstanbul projesine ilk kazmayı vuruyoruz’ diyenlerin, aslında kazmayı neye vurduklarını anlatacağım” diyen İmamoğlu, özetle şu bilgileri verdi:

*Haziran ayının ilk haftası içinde, az ilerde gördüğünüz inşaat alanının şantiyesi izinsiz olarak İSKİ yolları kullanılarak kuruldu. İBB tarafından 13 Haziran’da, İSKİ girişleri kullanılarak kurulan şantiye tahliye edildi. Yani kurulduğu alandan kaldırıldı. Bunun üzerine; 13 Haziran’ı 14 Haziran’a bağlayan gece, saat 03:30’da buraya askeri birlikler gönderildi. Bu alanda bir gerginlik ya da bir çatışma durumu olmadığı için, açıkçası bunu garipsedik. Askeri birliklerin koruması ve gözetiminde şantiye alanı, bölgedeki İSKİ yerleşkemizin yaklaşık 500 metre uzağına yeniden kuruldu. Şantiyenin, yapılacağı iddia edilen Kanal İstanbul projesinin 6 nolu köprüsü için kurulduğu ifade edildi.

*Bu temel atma töreninin Kuzey Marmara Otoyolu’nun TEM Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu projesi olduğu gözlenmektedir. Bu güzergahtan geçecek yol, 2006 yılında 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’nda işlenmiştir. 29 Nisan 2010’da, dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul’a yapılacak 3’üncü köprünün güzergahı bir basın toplantısıyla açıklanmıştır.

‘Bu yol bir yıl önce açıklandı’

Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011’de açıklanmıştır. Yani bu güzergâhtaki yol projesi, buraya yapılacak köprüye kadar Kanal İstanbul fikrinden bir yıl önce belirlenmiştir.

*Kuşkusuz 3’üncü köprüyü yapınca bir de otoyol gerekiyordu. 26 Ağustos 2016’da 3’üncü köprü ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun Odayeri-Paşaköy-Kurtköy arasındaki kesimi hizmete açıldı 13 Kasım 2018’de Yassıören-Odayeri kısmı, 2020’de Kınalı-Yassıören kısmı ve 20 Aralık 2020’de Kurtköy-Akyazı kesimleri işletmeye açıldı. O yüzden altını çiziyoruz ki, cumartesi günü yapılacak temel atma töreni, Kanal İstanbul temel atma töreni değildir. Sazlıdere’yi köprüyle geçeceği çok önceden planlanmış Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arası yol yapım temelidir.

‘Temel atmış’ gibi yapacak

*Bu teknik bilgilerden Sayın Cumhurbaşkanı’nın haberi var mı, bilmiyorum. Biliyorsa, ‘temel atmış’ gibi yapacak. Yok biliyorsa, işte o daha kötü. Birileri, kendisini yine aldatıyor demektir.