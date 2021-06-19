Prof. Görür’den bir Kanal İstanbul uyarısı daha: Depremin şiddeti minimum 9 olacak

Jeoloji profesörü Naci Görür, 26 Haziran’da ilk temeli atılacak Kanal İstanbul’un hem çevre hem de beklenen deprem açısından riskli olduğunu belirterek şöyle dedi: “Kanalın Marmara’ya açılan bölümünde depremin şiddeti minimum 9 olacak. Kanal İstanbul yapılırsa Marmara’yı kurtarma şansı ortadan kalkacak.”

Fotoğraf: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi, son olarak Kanal İstanbul projesine şöyle ‘isyan etmişti’: “Neden İstanbul’u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?”

‘Bilimsel verilere göre söylüyorum, riskli’

Haftalık Gazete Oksijen’in haberine göre Görür, Kanal İstanbul’un Marmara ve İstanbul için geri dönülemeyecek bir tahribata yol açacağının bir kez daha altını çizdi: “İdeoloji, partizanlık, siyasi görüşlerden uzak tamamen bilimsel verilere göre Kanal İstanbul’un yapılması son derece riskli.”

Görür, riskin sadece depremle sınırlı olmadığına, projeyle verimli arazilerin çölleşebileceğine ve hatta Marmara’nın mutlak ölümüne neden olabileceğine dikkat çekti.

Görür riskleri şöyle anlattı:

‘Deprem daha yıkıcı olacak’

Kanal güzergahı, jeolojik ve jeoteknik olarak sorunlu bir zemin. Marmara Denizi’ne yakın kesimler, özellikle Sazlıdere ve güneyinde risk, deprem açısından daha fazla. Çünkü depremde ortaya çıkan ve yıkıcı olan ‘S dalgası’ bu bölgelerden geçerken zeminin özelliği gereği hızlı ilerlemeyecek. Göreceli olarak bu alanda daha fazla duracak ve daha yıkıcı olacak. Ayrıca kanalın Marmara’ya açılan bölümünde depremin şiddeti minimum 9 olacak.“

‘Verimli araziler çölleşebilir’

Sazlıdere Barajı zarar görecek. Terkos’un sularının çekilme olasılığı da çok yüksek. Deniz suları, tatlı su kaynakları ile karışabilir. Hem suda hem de toprakta tuz artışı görülebilir. Bu ise İstanbul’un verimli arazilerinin çölleşmesi anlamına geliyor.

‘Kazı sürecinde her gün deprem olacak’

Kanalı açmak için 1 milyar metreküp hafriyat yapılacak. Bu günde 23 bin metreküp hafriyat demektir ve ancak 5-6 yılda taşınabilir. Haluk Eyidoğan’ın yaptığı bir çalışma var ve buna göre kazı için günde 11 ton kullanmanız gerekiyor. 11 ton patladığında 3.8 büyüklüğünde depreme eşdeğer sarsıntı yaratıyor. Kazı sürecinde her gün bu deprem olacak.

‘Marmara’nın mutlak ölümüne sebep olacak’