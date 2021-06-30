Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kanal İstanbul’un ilk ‘deplase’ ihalesi 3,5 milyar TL bedelle sessiz sedasız yapıldı

Kanal İstanbul’un keseceği ulaşım, doğalgaz, elektrik iletim hatlarının taşınması amacıyla ihalelere başlandığı, ilk ihalenin gözlerden uzakta, 3,5 milyar TL bedelle alıcısına servis edildiği öne sürüldü.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker’in bugünkü yazısına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dört gün önce ‘Kanal İstanbul’ adıyla attığı temel; Nakkaş-Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 8’inci kesimi ve kamuoyu bu konuda ‘alenen yanıltıldı.’


Toker, törende muhalefetin iktidara gelmesi halinde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağı yönündeki açıklamalarına Erdoğan’ın “Söke söke alırlar’ yanıtını vermesine rağmen, Rönesans’a ihale edilen bu otoyolun paralı ve Hazine garantili olduğunu söylemediğinin altını çizdi.

Kanal İstanbul’un daha iki yıllık bir hafriyat ve hazırlık süreci olduğunu söyleyen Toker, bu dönemde en önemli ihalelerin ise ‘deplase’ ihaleleri olacağını kaydetti.

Toker, “Kanal yapılırsa, ulaşım, doğalgaz, elektrik iletim hatlarının üzerinden geçecek. Yani o hatları kesecek. Bu nedenle, mevcut hatların yerlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Bu da milyarlarca liralık birçok yeni ihale demek” dedi.

Toker, ilk deplase ihalesinin ise 28 Haziran’da 3,5 milyar TL bedelle pazarlık usulüyle sessiz sedasız gerçekleştirildiğini, bunun da ‘TCDD Halkalı Konvansiyonel Demiryolu hattı’ olduğunu yazdı.

Tablo: Sözcü

Toker şöyle devam etti: “Geride daha TEİAŞ; BOTAŞ, İGDAŞ, NATO, İSKİ, telekomünikasyon hatları var. Bunlar da kim bilir kaç milyarlık başka başka ihaleler demek. Kanal İstanbul’un, bizlerin vergisiyle kimleri daha kaç kat zengin edeceği bugünden belli.”

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