İBB’den Kanal İstanbul bilgilendirme sitesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesi hakkında bilgilendirme sitesi hazırladı.

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İktidarın ‘çılgın proje’ diye duyurduğu Kanal İstanbul projesiyle, İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ve Marmara’yı birbirine bağlayacak yapay su yolu inşa edilecek.

Proje kapsamında yapılacak altı köprünün ilkinin temeli, bugün atılmıştı. Muhalefet partileri ise kente, çevreye ve ekonomiye zararı olacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor.

Projeye karşı olduğunu sıklıkla dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter paylaşımında, belediyenin hazırladığı ‘kanal.istanbul’ isimli yeni siteyi duyurdu.

Kanal İstanbul denen “beton kanal” ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz?



Bu siteyi sizin için hazırladık. https://t.co/COQRFo2axD pic.twitter.com/5uQRrakn77 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 26, 2021

Sitede, ‘Bugüne Nasıl Gelindi?’, ‘İşin Aslı Ne?’ ve ‘Aklıma Takılanlar’ gibi bölümlerde proje hakkında merak edilen sorulara yanıtlar yer alıyor. Ayrıca projeye harcanacak kaynakla neler yapılabileceği yönünde kıyas yapılıyor.