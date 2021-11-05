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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul’un ihalesini alan ağır bedel ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ihalesini alanların ağır bedeller ödeyeceğini söyledi.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Müze Gazhane’deki etkinliğinde konuşan CHP lideri, Kanal İstanbul ihalesini kimsenin alamayacağını savundu.

“Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “İster içeriden, ister dışarıdan, bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu dünyada siz hâlâ İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”

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