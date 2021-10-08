‘Enine boyuna konuşuldu’ diyen Erdoğan: Kanal İstanbul uygulama aşamasına geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin enine-boyuna tartışıldığını ve fiilen uygulanma aşamasına geldiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

İktidarın ‘çılgın proje’ diye duyurduğu Kanal İstanbul projesiyle, İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ve Marmara’yı birbirine bağlayacak yapay su yolu inşa edilecek.

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’ndaki 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuşan Erdoğan, deniz taşımacılığındaki en büyük projelerinin Kanal İstanbul olduğunu ifade etti.

İstanbul Boğazı’nın artan yük trafiğini taşıyamaz hale gelmesinin kendilerini alternatif arayışına yönlendirdiğini belirten cumhurbaşkanı, “Kanal İstanbul enine-boyuna konuşulmuş, tartışılmış ve fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir” dedi.

Erdoğan, Sazlıdere Köprüsü’nün temelinin atılmasının projenin ilk somut adımı olduğunu aktararak “Proje kapsamındaki diğer işleri de plan dahilinde hayata geçireceğiz. Kanalın kazısına da plana göre başlayacağız” diye konuştu.