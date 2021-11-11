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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, Glasgow’dan seslendi: Kanal İstanbul, BM prensiplerine aykırı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı’nda konuştu: “Kanal İstanbul’un BM’nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ amaçları kapsamındaki 17 prensibine birden karşı olduğunu görüyoruz.”

Fotoğraf: İBB

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.


İBB başkanı, Glasgow’daki C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities) tarafından düzenlenen ‘Race to Zero’ (Sıfır Emisyon) başlıklı panele katıldı.

“İstanbul’da, risk altındaki konut stokunun depreme dayanıklı ve çevreyle dost yapılara dönüştürülmesini amaçlıyoruz” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: “Avrupa’nın en büyük kenti olan İstanbul’un depreme dayanıklı hale getirilmesi, sadece İstanbul’un ve Türkiye’nin geleceği açısından değil, tüm kıta açısından hayati kabul ediyoruz. Bu konuda global bir dayanışma gereği vardır. Yaratıcı ve girişimci kapasitesiyle İstanbul, her türlü dayanışmanın karşılığını ödeyecek güçtedir.

Bu arada önemle altını çizmek isterim ki, İstanbul’a dayatılan Kanal İstanbul projesini, sadece deprem açısından değil, pek çok açıdan kentin güvenliği için en ciddi risk olarak kabul ediyoruz. Bu projenin BM’nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ amaçları kapsamındaki 17 prensibine birden karşı olduğunu görüyoruz. Finans kuruluşları dahil olmak üzere, dünya ölçeğinde tüm aktörlerle bu konuda dayanışma bekliyoruz.”

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