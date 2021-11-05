Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’deki büyükelçiliklere Kanal İstanbul mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki büyükelçiliklere ülkedeki yatırımcıların Kanal İstanbul projesine destek vermemesi gerektiğini belirten bir mektup gönderdi.

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İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.

CHP lideri, mektubu paylaştığı Twitter gönderisinde şunları kaydetti: “Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım.”

Kılıçdaroğlu,‘mektupta bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele ettiği bir süreçte Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesinin iklim kriziyle mücadeleye taban tabana zıt olduğunu’ kaydettti.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Müze Gazhane’deki etkinliğinde konuşan CHP lideri, Kanal İstanbul ihalesini alanların ‘ağır bedeller ödeyeceğini‘ şu ifadelerle aktarmıştı: “İster içeriden, ister dışarıdan, bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu dünyada siz hâlâ İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”