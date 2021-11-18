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Yaramazlara biraz batar!

Kanal İstanbul’la bağlantılı demiryolu projesi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul bağlantılı bir projeye daha başlandığını duyurdu.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor. Muhalefet, iktidara gelmesi halinde projeyi yaptırmayacağını söylüyor.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın 2022 bütçesinin sunumunda konuşan Karaismailoğlu, Boğazlar’ı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitenin 25 bin olduğunu, bugün ise yaklaşık 43 bini bulduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu trafik yükünün Boğazlar’ın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini tehdit ettiğini, dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2050’li yıllarda Boğazlar’dan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağının öngörüldüğünü aktardı.

AA’nın haberine göre Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul Projesi, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamasının ve Boğaz’ın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifletecek, Boğaz giriş ve çıkışlarında iki ve daha fazla günü bulabilen beklemeleri azaltacak. Kanal İstanbul ile ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacak.

Ayrıca, Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Projemizin; Kanal İstanbul’un altından geçecek şekilde projelendirdiğimiz Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımına da başladık. Dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bu stratejik hamlemiz, ülkemizi küresel bir lojistik üs konumuna getirerek, hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacak.”

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