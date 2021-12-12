Ulaştırma bakanı: Kanal İstanbul’da alternatif finans modellerini çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için alternatif finans modelleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Fotoğraflar: AA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlaması planlanan yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor. Muhalefet, iktidara gelmesi halinde projeyi yaptırmayacağını söylüyor.

Kırıkkale ziyareti öncesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimiyle buluşan bakan, ülke geleceği için büyük ölçekli yatırımların önceden planlanarak yapılması gerektiğini dile getirdi.

Dünyanın ticaret hacminin 12 milyar tondan 25 milyar tona çıkacağını, yükün yüzde 90’ının denizden taşındığını belirten Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı’ndaki 40 bin gemi geçişinin 70 binlere çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Ulaştırma bakanı, rakamların bu kadar geminin boğazdan geçemeyeceğini gösterdiğini ifade ederek “Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak olmazsa olmaz” dedi.

‘Alternatif finans modeli’

AA’nın haberine göre Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un haziran ayında ilk köprüsünün temelini attıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde demir yolu hattının da çalışmalarını yaptık, ihalesini de yaptık, inşaata başlandı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın Halkalı-Ispartakule arasının da ihalesini yaptık. Tamamen Kanal İstanbul’a göre dizayn edildi. Kanal İstanbul’un altından tünelli bir şekilde geçecek, onun çalışmaları için de önümüzdeki günlerde sayın cumhurbaşkanımızla birlikte orada program da yapabiliriz, bir tören daha yapabiliriz.

Yine bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz bir taraftan alternatif finans modellerini çalışıyoruz. Buradaki bizim en büyük önceliğimiz, Kanal İstanbul’u, yapı maliyeti genel bütçeye hiç yük getirmeden yapmak. Bu finans modeli üzerinde çalışmalarımız var. Orada da belli bir seviyeye geldik. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Kanal İstanbul’daki gelir getirici işlerin, bu işin finansında kullanılması açısından da çok ciddi mesafeler kaydettik. İnşallah o netleşecek önümüzdeki aylarda. Ondan sonra da yürümeye başlayacağız. 2022 yılı içerisinde hedefimiz bunu yoluna koymak.”

Kanal İstanbul’un maliyetinin daha önce 15 milyar dolar civarında açıklandığının hatırlatılması üzerine de Karaismailoğlu, söz konusu hesabın değişmediğini, ihaleye çıkıldığında en uygun teklifi veren kişinin işi alacağını belirtti.