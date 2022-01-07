AKP’li belediye, Kanal İstanbul’dan arsa satın alacak

Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in sınırları içinde toplam 27 bin metrekarelik arsa satın alacak. Kentsel dönüşümde kullanılmak üzere alınacağı belirtilen arazilerin değeri takdir komisyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Başakşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı oturumlarında belediyenin arsa alımı yapabilmesi için oyçokluğuyla karar alındı. Satın alınacak arsalar, Kanal İstanbul projesi nedeniyle artık kullanılamayacak olan Sazlıdere Barajı’nın kıyısında, kanal manzaralı bir noktada yer alıyor.

Satın alınacak üç arsanın toplam büyüklüğü yaklaşık 27 bin metrekare. Yeni yapı alanı imarına sahip olan arsalar tapuda ‘tarla’ niteliğinde gözüküyor. Arsalar için ödenecek bedel daha sonra takdir komisyonu tarafından belirlenecek.

Kentsel dönüşüm için kullanılacakmış

Mecliste oya sunulan teklifte, Başakşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, ‘Yenişehir Rezerv Yapı Alanı-Kanal İstanbul‘ projesi kapsamında kalan Kayabaşı’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere satın alma işlemleri yapılması talebi yer aldı.

Teklifte rezerv yapı alanı (yeni yapı alanı) içinde kalan yaklaşık 4 bin metrekarelik 1292 sayılı parsel, 6 bin metrekarelik 639 sayılı parsel ve 17 bin 421 metrekarelik 569 sayılı parsellerin satın alınabilmesi için başkanlık olurunun alındığı kaydedildi. Bu konuda meclis kararı alınması istendi.

‘Arsalara ödenecek fiyat belli değil’

Taşınmaz satın alma teklifi mecliste AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti karara karşı çıktı.

CHP’li Meclis üyesi Beyzade Kayabaşı, AKP’li belediyenin yılın ilk ayında arsa satın alarak bütçeyi plansızca harcamaya başladığını vurguladı.

Taşınmaz alımı ile ilgili komisyonda hiçbir bilgi ve belge sunulmadığını, fiyat ile ilgili bilgi verilmediğini anlatan Kayabaşı “Arsanın bedelinin takdir komisyonu ve encümen tarafından belirleneceğini söylediler. Biz yetkimizi, takdir komisyonuna devretmeyi doğru bulmadık ve karara ‘hayır’ oyu kullandık” dedi.