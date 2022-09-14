Prof. Naci Görür: Sosyal konut projesi, İstanbul’da kesinlikle uygulanmamalı

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yüzyılın projesi’ diye duyurduğu sosyal konut projesinin deprem riski olan İstanbul’a ‘kesinlikle uygulanmaması gerektiğini’ söyledi.

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İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarılmış, beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu.

Erdoğan, “Bu devasa projenin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İlk etap konutlarımızdan 50 binini istanbul, 18 binini Ankara, 12 bin 500’ünü İzmir, 10 binini Gaziantep’te inşa edeceğiz” demişti.

Türkiye nüfusunun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkenin kuzeyini doğudan batıya kesen Kuzey Anadolu fay hattının bir kısmı da Marmara Denizi’nin altından geçiyor.

Uzmanlar İstanbul’da 7 ve üzerinde bir deprem olasılığının yüksek olduğunu söyleyerek uyarıyor: İstanbul’da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre bir analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alabilir.

‘Yapı alanları doğrudan fay zonları ve yakınında seçilmemeli’

Prof. Görür, Twitter hesabından Erdoğan’ın projesine destek verirken “Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır” diye yazdı.

Jeoloji profesörü, projede şunlara özen gösterilmesi gerekenleri de sıraladı: