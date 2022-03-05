İstanbul için deprem senaryosu: Ağır ve çok ağır hasar alacak bina sayısı 91 bin

İstanbul’da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre yapılan analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı tahmin ediliyor.

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Türkiye nüfusunun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkenin kuzeyini doğudan batıya kesen Kuzey Anadolu fay hattının bir kısmı da Marmara Denizi’nin altından geçiyor.

Uzmanlar İstanbul’da 7 şiddetinde ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüksek olduğu uyarısını yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kapsamda İstanbul’un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla çalışmalara başladı.

Çalışma hakkında Sözcü’den Özlem Güvemli’ye bilgi veren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tahmini olarak yaptıkları analizin sonuçlarını aktardı: “91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar; 167 bin 116 binanın orta hasar alacağı bilgisine ulaştık. Ağır veya çok ağır hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının önceki çalışmalarda tahmin edilen sayıya oranla 1,8 kat; orta hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının ise 3,3 kat arttığı gördük”.

Yarıya yakını yüksek ve orta risk grubunda

Tut, bu çalışmada olası bir depremde İstanbul genelinde can kaybına neden olabilecek binaları tespit etmek üzere öncelikle 2000 yılından önce inşa edilmiş binaları ele aldıklarını belirtti.

Hızlı tarama yöntemleri ile bina incelemesi projesinin 33 ilçeye ait sonuçlarını açıklayan Tut “Yıl sonu itibariyle 90 bin 644 bina ziyaret edildi. 25 bin 955 bina hızlı tarama yöntemiyle incelendi. Bu binaların yarıya yakınının yüksek risk ve orta risk grubunda yer aldığı ortaya kondu” dedi.

Bina tespiti için internetten başvuru

Vatandaşların bireysel başvuru yapabilmeleri için ‘binatespiti.ibb.istanbul‘ internet sitesi yayına açıldığını belirten Tut “Bu internet sayfası aracılığı ile binaların deprem güvenlik sınıfının incelenebilmesi için talepte bulunabilecek ve sonuçlar öğrenilebilecek” dedi.