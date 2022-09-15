Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan sosyal konutta ‘inandırıcılık’ istedi: Yeter be adam!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘yüzyılın projesi’ diye duyurulan sosyal konut projesinde ‘inandırıcılık’ istedi: “Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!”

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu.

Erdoğan, bu konutların fiyatlarının 2+1’de 608 bin, 3+1’deyse 850 bin lira olacağını söylemiş, taksitlerinse sırasıyla 2 bin 280 lira ve 3 bin 187 liradan başlayacağını kaydetmişti: “Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.”

Cumhurbaşkanı, “Bu devasa projenin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İlk etap konutlarımızdan 50 bininiİistanbul, 18 binini Ankara, 12 bin 500’ünü İzmir, 10 binini Gaziantep’te inşa edeceğiz” demişti.

‘Fakir fukaranın konutu için garanti ver‘

Konut meselesinin ‘defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanların önüne konmuş bir proje’ olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şunları yazdı: “Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum.

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!”