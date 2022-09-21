Putin’in seferberlik çağrısından sonra Rusya çıkışlı uçak biletleri tükendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 300 bin yedek askeri gücü harekete geçirecek kısmi seferberlik çağrısından sonra Rusya çıkışlı tek yönlü uçuşlarda biletler hızla tükenmeye başladı.

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Putin’in sabahın erken saatlerindeki seferberlik açıklamasından sonra askere gidebilecek yaştaki erkeklerin ülkeyi terketmesine izin verilmeyeceği endişeleri ortaya çıktı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yalnızca profesyonel askeri tecrübeye sahip kişilerin göreve çağırılacağını, öğrencilerin ve zorunlu askerliğini tamamlayan gençlerin muaf olduğunu belirtti. Buna rağmen Reuters’ın aktardığına göre, Google Trends verileri Rusya’nın en popüler uçak bileti sitesi Aviasales için aramaların hızla arttığını gösterdi.

Aviasales verilerine göre, Moskova’dan İstanbul’a ve Erivan’a aktarmasız uçuşlarda biletler tükendi. Türkiye ve Ermenistan, Rus vatandaşlarının vizesiz ülkeye girmesine izin veriyor.

Moskova-Tiflis gibi aktarmalı rotalarda da yer kalmadığını gösteren Aviasales verilerine göre başkentten Dubai’ye en ucuz biletin fiyatı da beş bin dolara tırmandı.