2008’den bu yana ilk: Erdoğan, İsrail başbakanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Yair Lapid, Birleşmiş Milletler genel kurulu sırasında bir araya gelerek iki ülkenin liderleri arasında 2008’den bu yana ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmiş oldu.

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İsrail ve Türkiye arasında Filistin nedeniyle uzun süredir soğuk olan ilişkilerde son aylarda ilerleme kaydedilmeye başlanmış, özellikle enerji, işbirliği kurulabilecek bir alan olarak kendini göstermişti.

İsrail, iki gün önce elçi atamıştı. Türkiye’nin de ataması bekleniyor.

Lapid cephesinin açıklamasına göre, görüşmede enerji konusunun görüşüldüğü, ayrıca Lapid’in Erdoğan’a iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımı için teşekkür ettiği ve 2014’ten bu yana süregelen savaşta Gazze şeridinde kaybolan ikisi asker dört İsrail vatandaşının İsrail’e geri gönderilmesi talebine dikkat çektiği belirtildi.

‘Normalleşme’

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016’da normalleşen ilişkiler, 2018’de Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail’le Filistinli gruplar arasında Gazze’deki 11 günlük çatışmalar sırasındaysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

O günlerden beri bozuk olan ilişkiler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart başındaki Ankara ziyaretiyle ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmak’ hedefiyle yeniden hareketlenmişti. Erdoğan’ın Herzog’un ziyaretinden sonra dışişleri ve enerji bakanları temaslara başlamıştı.