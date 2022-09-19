İsrail, Ankara büyükelçisini belirledi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yayınladı: “Halen Ankara’da görev yapan Irit Lillian, İsrail’in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı” dendi.

Türkiye’yle İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

‘Normalleşme’

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016’da normalleşen ilişkiler, 2018’de Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail’le Filistinli gruplar arasında Gazze’deki 11 günlük çatışmalar sırasındaysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

O günlerden beri bozuk olan ilişkiler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart başındaki Ankara ziyaretiyle ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmak’ hedefiyle yeniden hareketlenmişti. Erdoğan’ın Herzog’un ziyaretinden sonra dışişleri ve enerji bakanları temaslara başlamıştı.