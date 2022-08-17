Çavuşoğlu: İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, normalleşme süreci kapsamında İsrail’e büyükelçi atama kararı alındığını duyurdu.

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Çavuşoğlu, İsrail’den gelen olumlu yanıtın ardından Tel Aviv’e büyükelçi atama kararı aldıklarını duyurdu.

DHA’nın aktardığına göre Çavuşoğlu şunları kaydetti: “Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail’de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor.”

‘Normalleşme’

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016’da normalleşen ilişkiler, 2018’de Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail’le Filistinli gruplar arasında Gazze’deki 11 günlük çatışmalar sırasındaysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

O günlerden beri bozuk olan ilişkiler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart başındaki Ankara ziyaretiyle ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmak’ hedefiyle yeniden hareketlenmişti. Erdoğan’ın Herzog’un ziyaretinden sonra dışişleri ve enerji bakanları temaslara başlamıştı.