Erdoğan: İsrail’le siyasi diyaloğu yeniden canlandırmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP hükümetinin İsrail’le ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmayı’ hedeflediğini bildirdi.

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Bugün Türkiye’ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan’la görüştü.

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016 tarihinde normalleşen ilişkiler, 2018 yılında tekrar Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail ile Filistinli gruplar arasında mayıs ayında Gazze’de yaşanan 11 günlük çatışmalar sırasında ise Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

Toplantı sonrası ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

* (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

* İsrail’le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır.

* Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir.

* Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir.

* İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim.

* Herzog’la görüşmede Kudüs’ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa’nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim.

* Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır.

* Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum.

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