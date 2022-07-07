Türkiye-İsrail arasında 71 yıl sonra ilk havacılık anlaşması

İsrail ile Türkiye arasında normalleşme süreci kapsamında yeni bir adım atıldı. İki ülke arasında 71 yıl sonra ilk kez havacılık antlaşması imzalandı. Buna göre, iki ülke arasında belirli noktalara uçuşlar tekrardan başlayacak.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin yazılı açıklamasına göre, 1951’den bu yana ilk kez ilişkileri güçlendirecek ve İsrailli hava yolu şirketlerinin Türkiye’ye uçuşlarının yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir ikili havacılık anlaşması bugün imzalanacak.

Açıklamada anlaşma kararının ‘İsrail Sivil Havacılık Otoritesi’yle Türk kurumları arasındaki görüşmelerin ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli’yle Türk mevkidaşı arasında birkaç ay önce yapılan görüşmenin ardından geldiği’ belirtildi.

Buna göre, iki ülke arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Türk şirketlerinin İsrail’e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye’deki çeşitli noktalara uçuşları yeniden başlayacak.

İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli’nin sözlerine de yer verilen açıklamada, İsrailli bakan, “Havacılık ilişkileri İsrail’in ekonomik kalkınması ve İsrail’in bölgesel konumunu korumak için stratejik bir araçtır” dendi.