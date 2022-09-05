Normalleşmede son durum: İsrail, Türkiye’yle havacılık anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Türkiye’yle İsrail havayollarının İstanbul’a ve Türkiye’deki farklı noktalara karşılıklı uçuşlara yeniden başlamasının önünü açacak havacılık anlaşmasını onayladı.

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İki ülke ağustos ortasında ilişkilerde tam normalleşmeye gitme kararı almıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bir kez daha tam diplomatik ilişkiler düzeyine yükseltilmesine ve iki ülkenin büyükelçi ve başkonsoloslarının yeniden görevlendirilmesine karar verilmişti.

Halihazırda THY, Tel Aviv’e karşılıklı uçuşlar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Yair Lapid Twitter’dan anlaşmanın İsrail vatandaşlarına fayda sağlayacağını ve iki ülke arasındaki ilişkileri ilerleteceğini söyledi.

Lapid’in mesajı şöyle: “Bugün hükümette Türkiye’yle İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık. İsrail havayolları bundan böyle İstanbul’dan ve Türkiye’nin diğer noktalarından inip kalkabilecek.

Her şeyden önce, anlaşma İsrailli yolcu ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamle ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanması.”