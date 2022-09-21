Şirket açıkladı: Elazığ’da ‘CHP afişleri’ni AKP ve MHP bastırmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyareti öncesi kentte CHP’li yetkililerin ‘cımbızlanan’ sözlerinin yer aldığı afişleri basan şirket REKA Reklam, baskıyı ‘cumhur ittifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin talep ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Elazığ ziyareti öncesi kentte Kılıçdaroğlu’nun gelişini duyuran afişler kaldırılırken CHP’li yetkililerin ‘cımbızlanan’ açıklamalarını içeren afişler asılmış, Kılıçdaroğlu da kendisine atfedilen “Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” diye yazılan afişin önünde poz vererek Twitter’dan tepkisini dile getirmişti: “Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu.”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da kendi hakkında asılan afişteki “İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak” sözünün kendisine ait olmadığını söyleyerek konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı.

Afişleri basan şirketin başkanı Mustafa Karatepe Elazığ’a dair yerel haber sitesi Harput TV’de bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: “Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan vilboardlarda yer alan afişlerin baskısı, ‘cumhur ittifakı’nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle şirketimiz tarafından yapılmıştır. Baskısını yaptığımız açık hava reklam mecralarının işletmesi ve asım işleri bize ait değildir.

Baskısını yaptığımız açık hava reklamları (Bilboard, Raket, Totem ve Megalight) yetkili şirket tarafından bizden teslim alınmış ve asımı yine bizden teslim alan şirket tarafından yapılmıştır. Kamuoyunda, şirketimizin üçüncü şahıslarla ortaklık yaptığı iddiaları dolaşmaktadır. Bu iddiaların asla gerçeklik payı yoktur. Şirketimiz, misyonumuz ve ticari anlayışımız gereği bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ne yanında ne de karşısında yer almamış, tam aksine hepsine eşit mesafede bulunmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir.”