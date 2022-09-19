Kılıçdaroğlu, ‘provokasyon afişi’nın önünde poz verdi: Biz barışacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyareti öncesi kentte CHP’lileri hedef gösteren afişlerin önünde poz verdi: “Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız.”

Fotoğraf: Twitter

CHP lideri Meclis’in tatile girmesinin ardından şehir şehir gezerek çalışmalarını yürütüyor.

Bugün Elazığ ziyareti öncesi kentte Kılıçdaroğlu’nun gelişini duyuran afişler kaldırılırken CHP’li yetkililerin ‘cımbızlanan’ açıklamalarını içeren afişler asılmıştı. halktv.com.tr’ye konuşanlar, söz konusu imzasız afişleri asanın AKP İl Başkanlığı olduğunu söylemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kendi hakkında asılan afişteki “İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak” sözünün kendisine ait olmadığını söyleyerek konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu da kendisine atfedilen “(tutuklu eski HDP eş genel başkanı) Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” diye yazılı afişin önünde elleri bağlı bir şekilde poz vererek Twitter’dan şunları yazdı: “Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.

Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

‘Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!‘

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.”