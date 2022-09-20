Demirtaş, Elazığ’a selam gönderdi: Halkımız bu provokasyona alet olmayacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’a gitmeden hedef gösterildiği afişlerin asılmasının ardından HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’tan provokasyon uyarısı geldi: “Elazığlı hemșehrilerim başta olmak üzere tüm halkımız sağ duyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır.”

Fotoğraf: Diken/CHP-Reuters

Elazığ ziyareti öncesi kentte Kılıçdaroğlu’nun gelişini duyuran afişler kaldırılırken CHP’li yetkililerin ‘cımbızlanan’ açıklamalarını içeren afişler asılmış, Kılıçdaroğlu da kendisine atfedilen “Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” diye yazılan afişin önünde poz vererek Twitter’dan tepkisini dile getirmişti:

“Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.”

Demirtaş: Provokasyondan çekinmiyorlar

Söz konusu afişlerin ardından Twitter hesabından mesajlar paylaşan Demirtaş, Elazığlıları provokasyona gelmemeleri için uyardı.

Demirtaş’ın mesajları şöyle:

*Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef.

*Ancak Elazığlı hemșehrilerim başta olmak üzere tüm halkımız sağ duyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır. Buradan memleketime, Elazığ’a özel selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil.



Onlar ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar.



Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef. (1/2) — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2022