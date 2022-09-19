CHP’li Tanrıkulu, Elazığ’daki afişleri yargıya taşıyacak: Sözler bana ait değil

CHP İstanbul Milletvekili, Elazığ’da kendisi hakkında açılan afişteki sözlerin kendisini ait olmadığını duyurarak konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

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CHP grubu Meclis’in tatile girmesinin ardından şehir şehir toplanıyor ve çalışmalar yürütüyor.

Bugün Elazığ ziyareti öncesi kentte Kılıçdaroğlu’nun gelişini duyuran afişler kaldırılırken CHP’li yetkililerin ‘cımbızlanan’ açıklamalarını içeren afişler asılmıştı. halktv.com.tr’ye konuşanlar, söz konusu imzasız afişleri asanın AKP İl Başkanlığı olduğunu söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Elazığ’da.

Şehirdeki bilboardlara CHP ve CHP’lilerle ilgili afişler asıldı.

Erzurum’da AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili afiş asmak yasak, Elazığ’da CHP ile ilgili provokatif afiş asmak serbest. pic.twitter.com/OlpZabNmK8 — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) September 19, 2022

‘Kim bu billboardları kiraladı?‘

Tanrıkulu, Twitter üzerinden kendi hakkında asılan afişteki “İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak” sözünün kendisine ait olmadığını söyleyerek konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

CHP’li vekil şunları dedi: “Grup toplantımız yarın Elazığ’da. Genel Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, Parti Meclisi Üyelerimiz Elazığ’da olacaklar. Elazığ’ın sorunları üzerinde yoğunlaşacaklar. Elazığ’dan Türkiye’ye mesaj verecekler. Demek ki bunlar birçok insanı rahatsız etmiş ki, Elazığ’da bir dezenformasyon çalışması olmuş. Bizlerle ilgili afişler paylaşmışlar billboardlara. Billboardlara afiş açmak kolay değil, izin almak lazım, ne söylendiğinin bilinmesi lazım.

Benimle ilgili olarak hiçbir zaman söylemediğim yazılı ve görsel medyada hiçbir ortamda paylaşmadığım sözler, ben söylemişim gibi paylaşılmış ve billboardlara yazılmış. Şimdi ben buradan soruyorum, soracağım da yarın Meclise soru önergesi vereceğim ve bunun hesabını da Yargı önünde de soracağım: Kim bu afişleri hazırladı? Kim bu billboardları kiraladı? Parasını kim verdi ve benimle ilgili olarak ve bizimle ilgili olarak bu yanlış kara propagandaya ve hedef göstermeye kim izin verdi? Bunların tümünün hesabını soracağım. Billboardlardaki sözler bana ait değildir. Bunun bilinmesini isterim. Ben 2017 yılında sivil ölümlerle ilgili sözler söyledim onlar Meclisin kayıtlarında var, onun dışındaki sözler bana ait değildir.”