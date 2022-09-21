Koç’un otomotiv grubu başkanı: Yatırım amaçlı araç alımları sürecek

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Türkiye’de otomobillerin ‘yatırım’ amaçlı alındığını belirterek bu durumun süreceğini söyledi.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Ama rekor kıran enflasyon, kişileri birikimlerini korumak için konut, borsa gibi alanlara yönlendiriyor. Otomobil almak da bu yöntemlerden birisi.

Örneğin 2015’te Bursa’da Oyak Renault tarafından üretilen Clio model araç 44 bin 50 TL’yken şimdi 435 bin liraya çıktı.

Yenigün, Türkiye’de ekonomik belirsizlik yüzünden insanların ellerindeki parayı otomobile yatırmaya devam edeceklerini söyledi.

Otomobilde Avrupa ve Türkiye pazarını karşılaştıran Yenigün ”Temel de birbirine benzese de müşteri davranışları, kişi başına düşen milli gelir ve makroekonomik politikalara bağlı olarak büyük farklılıklar gösteriyor. Avrupa’da bin kişi başına düşen araç sahipliği seviyesi ortalama 600 civarında, Türkiye’de ise bu sayı sadece 160 civarında” dedi.

Bu tablonun nedenlerine değinen Yenigün, geleceğe dair öngörüleri şöyle paylaştı: “Oluşan tablonun ilk nedenini Türkiye’deki pazarın Avrupa’ya göre daha ‘aç’ olması şeklinde özetleyebilirim. Diğer önemli bir neden ise Türkiye’deki ekonomik belirsizlik yüzünden insanların, ellerindeki nakit parayı göreceli olarak uygun araç kredileri ile tamamlayıp araç sahibi olmayı tercih etmeleri ve bu sayede ellerindeki kapitali ‘kısa zamanda paraya çevrilebilecek’ bir ekipman olarak görmeleri. Açıkçası yakın gelecekte de ben bu ikinci nedenin geçerliliğini koruyacağını düşünüyorum.”