Opel Türkiye müdürü: Yatırım için dört otomobil birden alan var

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, ihtiyaç amaçlı otomobil alımlarının yüzde 70’in altına düştüğünü belirterek, “Yatırım amaçlı otomobil alan müşteri oranımız artıyor. Bu amaçla dört otomobil birden alan var” dedi.

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Son dönemde otomotiv markaları sadece sanayi ve lojistik maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtıyordu. Ancak döviz kuruna bağlı bir sektör olan otomotivde, kur zamları yeniden devreye girdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, yıl sonuna kadar fiyatlarda en az yüzde 20 artış bekliyor.

Bu durum, otomobil satışlarını düşürdü. Ancak fiyatlardaki artış, otomobilleri yatırım aracına dönüştürdü.

Dünya’ya konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, düzenledikleri bir anket sonucunda yatırım amaçlı araç alanların önemli oranda arttığınının ortaya çıktığını söyledi.

Girgin, şunları söyledi: “Sahadan aldığımız bilgilere göre; şu anda insanlar emtialarını korumak için araç yatırımı yapıyorlar. Gayrimenkul için makas açıldı. Araç hala daha ulaşılabilir. Önceden yüzde 70-80 gibi bir oran tamamen ihtiyaçtan yani mobilite sağlamak için araç alırken, şu anda bu oran azaldı, yatırım amaçlı otomobil alan müşteri sayımız artıyor. Yatırım amaçlı iki-üç, hatta dört otomobil birden alan var.”