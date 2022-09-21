NATO, Putin’in nükleer açıklamasını ‘pervasızca’ buldu: Savaş, planına göre gitmiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan ederken söylediklerinin ‘tehlikeli ve pervasız nükleer retorik’ olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Putin, Batı ülkelerinin Rusya’ya ‘nükleer şantaj’ uyguladığını iddia ederek, Rusya’nın buna ‘yanıt verecek birçok silahı’ olduğunu söylemişti.

Reuters’ın haberine göre Stoltenberg, “Nükleer savaş asla yaşanmamalı” dediği konuşmasında, ‘NATO’nun Moskova’da nükleer silah kullanımının ciddiyeti konusunda hiçbir yanlış anlaşılma olmamasını sağlayacağını’ söyledi.

Stoltenberg, Putin’in açıklamalarının gerilimi artırdığını ancak ‘sürpriz’ olmadığını söyleyerek, “Konuşma, savaşın Putin’in planlarına göre gitmediğini gösteriyor” dedi.

‘Rus güçleri kontrolden yoksun’

Putin’in Ukrayna’yda ‘büyük bir hata’ yaptığını belirten Stoltenberg, “Rus güçleri eksik ekipmanlı, düzgün komuta ve kontrolden yoksun durumda” dedi. Stoltenberg, konuşmasının sonunda “NATO, Putin gibi tehlikeli ve pervasız nükleer retoriğine başvurmayacak” dedi.