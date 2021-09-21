Akşam Postası / 21 Eylül 2021

HDP’den ‘Muhatap İmralı’ sözüne ‘düzeltme’: Çözümün adresi TBMM

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HDP, Van milletvekili Sezai Temelli’nin “Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” sözleri üzerine peş peşe ‘düzeltme’ yaptı.

İstanbul’da DEVA Partisi’nin binası kurşunlandı

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İstanbul’da Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin Arnavutköy ilçe başkanlığına yedi el ateş edildi.

Temaslı aşılılarda HES kodu değişikliği

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Sağlık Bakanlığı ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon‘ rehberini güncelledi. Buna göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü’ne temaslı olarak kaydedilecek.

Dolar/TL’de piyasa Fed ve MB’ye odaklandı

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Dolar/TL, eylül ayına 8,3 bandında başladıktan sonra denge bulduğu 8,4-8,5 bandından Merkez Bankası’nın (MB) erken bir faiz indirimi yapacağına yönelik endişe ve küresel satış baskısıyla yükselişini sürdürüyor.

Türkiye Raporu: AKP yüzde 30’un altında; ‘Kararsızlar muhalefete geçemiyor’

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Türkiye Raporu’nun anketine göre AKP’nin oy oranı yüzde 29,9 seviyesinde. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “AK Parti bizim anketlerimizde ilk defa 2002’deki oy oranının altına geriledi” dedi.

Demirören, kamu bankalarından çektiği 1,5 milyar dolar krediyi yeniden yapılandırıyor

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Demirören Holding’in, kamu bankalarından çektiği toplam 1,5 milyar dolarlık krediyi yeniden yapılandırmak için görüşmelere başladığı bildirildi.

Yeşiller Partisi’nin kuruluşu tam olarak bir yıldır sekteye uğratılıyor

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İçişleri Bakanlığı’nca ‘alındı’ belgeleri verilmeyerek tüzel kişilik kazanması sekteye uğratılan Yeşiller Partisi’nin kuruluş başvurusunun üzerinden tam olarak bir yıl geçti.

Online alışverişte kurallar değişiyor: ‘Önce bindirim sonra indirim’e yasak geliyor

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Ticaret Bakanlığı, internetten yapılan satışlar ve reklamlara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapmayı planlıyor. Değişiklikle ‘önce zamla sonra indir’ uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Validebağ Korusu’na iş makinesi girdi

VALİDEBAĞ 'A ŞAFAK OPERASYONU !!!!



Üsküdar Belediyesi'nin hukukçu başkanı Hilmi Türkmen polis eşliğinde hukuk ve doğa katliamı yapıyor !

Koruyu çöplük yapan zihniyete geçit vermeyeceğiz

BİZ VARKEN ASLA ! #ÜBValidebağdanDefol pic.twitter.com/d3QiPcjsHh — ValidebağGönüllüleri (@ValidebagKorusu) September 21, 2021

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu’na bugün sabaha karşı belediye ekipleri girdi.

Bitcoin yeniden 40 bin dolara kadar indi: Düşüşün arkasında ne var?

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Kripto para birimi Bitcoin, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve yatırımcıların güvenli limanlara yanaşmasıyla 40 bin dolara kadar geriledi.

TÜSİAD’dan sığınmacı politikası için ‘sınır bekçisi’ eleştirisi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırındaki ‘tampon bölge’ konumunu eleştirdi.

Almanya’nın prestijli ödülü BioNTech’in arkasındaki üç isme

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Almanya’da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen ‘Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter‘ ödülü Covid-19 aşısını geliştiren Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Katalin Kariko’ya verildi.

Altı parti parlamenter sistem için yeniden masada

Muhalefetteki altı parti, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş adına ortak bir metin oluşturmak için ikinci kez bir araya geldi.

CHP tespiti: Öğrenci sayısı 3 milyon 800 bin, KYK yurt kapasitesi 700 bin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci bulunmasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtların ancak 700 bin öğrenci barındırabildiğini belirtti. Açıkel, ”Çılgın projeler peşinde koşan AKP, milyonlarca öğrencimizi ve aileleri en temel ihtiyaç olan barınma olanaklarından yoksun bıraktı” dedi.

SGK ve TEB’in marifeti: Sahte lösemi ilacı davası hala sonuçlanmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) Türkiye’ye getirdiği sahte lösemi ilacına ilişkin dava iki yıldır hala sonuçlanmadı. İlaçların Türkiye’de kaç kişiye verildiği ise bilinmiyor.

Freedom House raporu: Türkiye internet özgürlüğünde daha da geriledi

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House’un 2021 yılı raporunda, Türkiye yine internetin özgür olmadığı ülkeler arasında yer aldı.