Online alışverişte kurallar değişiyor: ‘Önce bindirim sonra indirim’e yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı, internetten yapılan satışlar ve reklamlara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapmayı planlıyor. Değişiklikle ‘önce zamla sonra indir’ uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Dünya Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre ‘Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği‘nde yapılması planlanan değişiklikle indirim oranı hesaplanırken, ürünün son bir aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatı esas alınması hedefleniyor.

Bu konuya ilişkin ispat külfeti de reklamı verene ait olacak.

Ayrıca kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde, toplam maliyet, geri ödeme gibi koşulların kolayca görülebilecek şekilde belirtilmesi zorunluluğu gelecek.

Açılır ekranda veya tüketicilerin yönlendirileceği ayrı bir sitede, kredinin türü, vadesi, faiz oranı, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri, geri ödeme koşulları gibi hususlar da yer alacak.