SGK ve TEB’in marifeti: Sahte lösemi ilacı davası hala sonuçlanmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) Türkiye’ye getirdiği sahte lösemi ilacına ilişkin dava iki yıldır hala sonuçlanmadı. İlaçların Türkiye’de kaç kişiye verildiği ise bilinmiyor.

Fotoğraf: DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2019 yılında lösemi ilacı Iclusig’in sahte kopyalarının dünya çapında satıldığını duyurmuştu. Özellikle Asya pazarında satılan sahte ilaçları Türkiye’ye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) getirmişti.

Independent Türkçe’den Cihat Arpaçık’a konuşan TEB Başkanı Erdoğan Çolak, “Geçmişte böyle bir olay yaşanmış. Bakanlık ve savcılık arasında hukuki süreç devam ediyor” dedi.

Çolak, sahte ilaçların kaç kişiye verildiği hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Ürün takip sistemi bu ilaçlarda yok. Eski bir mevzu olduğu için takip yapamıyoruz.”

Iclusig (ponatinib), kronik miyeloid lösemili (KML) ve akut lenfoblastik lösemili (ALL) yetişkinleri tedavi etmek için kullanılıyor. Şu anda Japon ilaç üreticisi Takeda’ya ait olan Ariad Pharma tarafından geliştirildi. Incyte Pharma tarafından 2016 yılında Ariad ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Avrupa’da üretiliyor ve satılıyor.

DSÖ’nün yaptığı incelemede sahte ilaçlarda lösemi tedavisinde kullanılan ponatinib yerine ağrı kesmek için kullanılan parasetamol içerdiği ortaya çıkmıştı.