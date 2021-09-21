Dr. Ümit Aktaş’a bir ay meslekten men cezası yolda

MESUDE ERŞAN

Bir yandan Covid-19 aşılarına karşı yorumlar yapan, diğer yandan bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendi adını taşıyan bitkisel destekler satan Dr. Ümit Aktaş’a İstanbul Tabip Odası (İTO) bir ay meslekten men cezası verdi.

Hakkında çok sayıda soruşturma dosyası bulunan Aktaş’a İTO Onur Kurulu’nun verdiği cezanın uygulanabilmesi için, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu’nda görüşülmesi ve karara bağlanması gerekiyor. Bu süreç ortalama altı ay sürüyor.

Dr. Aktaş, sosyal medya hesabından bir videosuyla kararı kendi paylaştı. TTB’nin henüz kararı onamamasına rağmen suçlamalarda bulundu. Dr. Aktaş söz konusu cezayla, daha önce TTB yönetimine aday olacağını açıkladığı için cezalandırıldığını öne sürdü. TTB tüzüğünün meslekten men cezası alanların yönetimde yer almasına izin vermediğini belirten Aktaş, “Ceza yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak için verildi” dedi.