Federasyon uygunsuz görüntülerini yayınladığı kadın tırmanışçıdan özür diledi

Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu (IFSC) Dünya Şampiyonası sırasında Avusturyalı kadın tırmanışçının uygunsuz görüntülerini yayınladığı için özür diledi.

Fotoğraf: Instagram

Rusya’nın başkenti Moskova’daki dünya şampiyonasında etkinliğin yayıncı kuruluşu geçen haftaki yarı finallerde Johanna Farber’ın kalçasının yakın plan çekimlerinin tekrarını oynattı.

Fedarasyonun özür açıklamasında “İnsan vücudunun nesnelleştirilmesini kınıyoruz. Bunun engellemek ve sporcuları korumak için daha fazla önlem alacağız” ifadeleri kullanıldı.

Haziran ayındaki dünya kupası sırasında benzer bir olay yaşanmış, sporcunun uygunsuz görüntülerini yayınlayan kuruluş OFC özür dilemişti.

Olay sonrası yayınladığı açıklamada Farber utandığını belirterek, “Sporda kadınları cinselleştirmeyi bırakıp performanslarını takdir etmeye başlayın” çağrısında bulunmuştu.

Son olay sonrası Farber henüz yorum yapmazken, IFSC Başkanı Marci Scolaris spor camiasının aynı hataları yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “Doğru yolu bulmak için daha kaç kere yanlış yapılacak” dedi.