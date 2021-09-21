‘Batık’ kredilerde rekor artış

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) ikinci çeyrek ‘Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri’ raporu, bireysel kredilerde takibe düşme hızının arttığını ortaya koydu. Verilere göre ikinci çeyrekte 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar lira tüketici ve konut kredisi kullandırıldı. Bu dönemde takibe düşen kredi tutarı ise 2,2 milyar lira ile rekor düzeye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg HT’nin haberine göre takibe düşen kredilerin 1,9 milyar liralık kısmını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bu dönemde ödenmeyen konut kredileri 314 milyon lira, taşıt kredileri 21 milyon lira oldu.

Tablo: BloombergHT

Haziran 2021 itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri toplamı yaklaşık 656 milyar lira olurken, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bine yükseldi. Kredi kullanan kişi sayısı önceki yıla göre 1,3 milyon artış kaydetti. Toplam tüketici kredisi ve konut kredileri tutarı yıllık bazda yüzde 19 yükseldi.