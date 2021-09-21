Geçici çözüm: Ordu’da üniversiteliler otelde ‘misafir ediliyor’

Üniversite öğrencileri yüksek kira ve yetersiz devlet yurdu sayısı nedeniyle kalacak yer bulamazken Ordu’da oteller devreye sokuldu.

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Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler üniversitesinin bulunduğu şehirda yaşayacak yer arayışına başlamıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kiralar özellikle öğrencilerin rağbet gösterdiği semtlerde sene başına kıyasla iki kat arttı.

Devlet yurtlarının sayısı yetersiz kalırken, özel yurt fiyatlarına yapılan zamlar da bazı öğrenciler için kalacak yer bulmayı neredeyse imkansız hale getirdi.

Yurt ve ev bulamayan, barınma sorununa dikkat çekmek isteyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adıyla 19 Eylül’de sokakta yatma eylemi düzenlemeye başlamıştı.

AA’nın haberine göre Ordu’da kalacak yeri olmayan öğrenciler otellerde konaklıyor. Valilik kente üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin barınma sorununun çözümü için bazı otelleri kiraladı ve kalacak yeri olmayan öğrencileri buralara yerleştirdi.

Öğrenciler bir yurda yerleşene ya da ev bulana kadar kiralanan otellerde ‘misafir edilecek.’

Haberde kaç öğrencinin barınma sorununun oteller yoluyla çözüldüğü ya da ne kadar süreyle otelde kalabileceği bilgisine yer verilmedi.

Samsunlu Havvanur Gül, yurt sıralamasında yedekler arasında olduğunu, bu süreçte yurda yerleşemediğini ifade etti. İlerleyen günlerde yurda yerleşmeyi umduğunu anlatan Gül, otele yerleşerek çok büyük bir sıkıntıyı aştığını belirtti.

Çorumlu öğrenci babası Mehmet Kabasakal da uygulamayı duyduğunda mutlu olduğunu belirterek, “Valiliğe başvurumuzu yaptık. Şimdi kızım geçici olarak otelde misafir edilecek. İnşallah kısa zamanda yurda da yerleştirilmesi yapılır” dedi.