Bitcoin yeniden 40 bin dolara kadar indi: Düşüşün arkasında ne var?

Kripto para birimi Bitcoin, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve yatırımcıların güvenli limanlara yanaşmasıyla 40 bin dolara kadar geriledi.

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Ağustos ayında yakaladığı çıkış dalgasıyla fiyatı 52 bin dolara kadar ulaşan Bitcoin’de işler yine tersine döndü.

Güney Kore’nin ülkede faaliyet gösteren kripto para piyasalarının neredeyse üçte ikisini planlı şekilde askıya alacak olması haberiyle dün yüzde 7’ye yakın değer kaybedip 45 bin dolara kadar inen Bitcoin, bugün 40 bin dolarlı seviyeleri gördü.

Bitcoin’in düşüşünde Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande’nin borç krizinin finansal sitemin tamamını etkileyeceğine dair endişeler ve azalan küresel risk iştahı etkili.

Bitcoin saat 12:00 itibariyle ise sert düşüşün ardından bir miktar tepki alarak yeniden 43 bin dolarlı seviyelere ulaştı ve burada tutunmaya çalışıyor.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 3 bin doların biraz üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgası ile 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Büyük düşüşte Çin’in madencilere yönelik uyguladığı yasaklar ile sıkı bir kripto para yatırımcısı olan milyarder iş insanı Elon Musk’tan gelen olumsuz açıklamalar etkili olmuştu. Ayrıca devletlerin Bitcoin’e yönelik söylemleri de bu dönemde grafiğin aşağı yönlü seyrini desteklemişti.