Bakan Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Covid-19 aşısı yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50’yi geçtiğini bildirdi.

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Bakan Koca, Twitter paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: “18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68’in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız.”

Türkiye’de 52.9 milyon kişiye birinci doz, 42.5 milyon kişiye ikinci doz, 9.9 milyon kişiye ise üçüncü doz aşı uygulandı.