Yeşiller Partisi’nin kuruluşu tam olarak bir yıldır sekteye uğratılıyor

İçişleri Bakanlığı’nca ‘alındı’ belgeleri verilmeyerek tüzel kişilik kazanması sekteye uğratılan Yeşiller Partisi’nin kuruluş başvurusunun üzerinden tam olarak bir yıl geçti.

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Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. Tüzel kişilik kazanamayan Yeşiller, daha önce hukuki süreç başlatacaklarını bildirmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta paylaştığı verilere göre 2020 yılında 27, 2021 yılında 13 partiye ‘alındı’ belgesi verildi.

Partinin açıklamasında belgelerin hala bakanlıkta bekletildiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

“Bu bir yıl içerisinde yaşadığımız tek ekolojik, siyasi ve toplumsal sorun keşke Yeşiller Partisi’nin hukuksuz ve yetki aşımı yapılarak engellenmesi olsaydı. İklim krizinin sonucu olarak artık daha yoğun şekilde yangın, sel ve kuraklıklar yaşıyoruz. Ekonomik kriz genciyle yaşlısıyla herkesin yaşamını etkiliyor. Toplumsal kriz ülkenin yaşama sevincini yok ediyor; gelecek umutları kayboluyor.

Bütün bu acı tablo Yeşiller Partisi’nin siyasi önceliklerinin ve çözüm önerilerinin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Değil bir sene daha, bir saniye bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Hayatın her alanını etkileyen ekolojik, ekonomik ve toplumsal krizlere karşı çözüm önerileri getiren partimizin Türkiye genelinde örgütlenmesi ve halkla siyasi parti çatısı altında buluşması engellenmeye çalışılıyor. Fakat engellenemez. Yeşiller Partisi’nin de, savunduklarının da, gelecek tahayyülünün de önüne geçilemez.”

Dünya’da da, Türkiye’de de Yeşiller için değil bir gün bir saniye bile kaybedecek zaman olmadığı belirtilen açıklamada, “Zamanı gelmiş fikirden daha güçlü bir şey yoktur. Evimiz yanmaya devam ediyor. Bu yangını söndürmeye şimdi daha da kararlı, daha da hazırlıklıyız” denildi.