Yeşiller Partisi eş sözcüsü, Soylu’ya Özdağ’a tanınan ‘çifte standart’ı sordu

Kuruluş belgelerini teslim etmelerinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen partinin tüzel kişilik kazanması sekteye uğratılan Yeşiller Partisi’nin eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a ‘tanınan çifte standart’ı sordu.

Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti.

Partiye 11 aydır İçişleri Bakanlığı’nın ‘alındı’ belgesini verilmiyor. Yeşiller, daha önce hukuki süreç başlatacaklarını bildirmişti.

Bağımsız milletvekili Özdağ’ın başkanlığındaki Zafer Partisi’nin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı’na sunuldu.

Twitter hesabı üzerinden Zafer Partisi için verilen imzalı ‘alındı’ belgesini paylaşan Urbarlı, şunları kaydetti: “Bakın size bir çifte standartın belgesini göstereyim. Ümit Özdağ belgelerini teslim ediyor. Bir memur da değil, doğrudan genel sekreter o bizden aylardır sakladıkları alındı belgesini veri veriyor. Bu çifte standarta diyecek şeyiniz var mı Sayın Süleyman Soylu?”