SELİM BAŞARIR

Bir toplumun hizmet, ürün ve mal ihtiyacını karşılayan insanlar, müşterilerin harcama ve alışveriş yapmaktan sakınmayıp piyasa ortamında satın alma ve ödeme hareketliliğini bol ve çeşitli tutmasını tercih eder. Bu gerçekleştiğinde, hem müşterilerin çoğu arzu ettiklerine ya da ihtiyaç duyduklarına kavuşur hem de tedarik zincirinin her seviyesindeki kişiler gelir elde eder. Böyle bir durumu ‘yeterince dengeli’ olarak adlandırabiliriz.

Eğer aynı toplum, afet, kıtlık, kriz ve benzeri durumlarda, uzunca bir süre sadece belirli ihtiyaçlarını karşılarsa ve o toplumu yönetenler, sadece temel ihtiyaçların karşılanmasının yettiği sanısıyla hareket edip birçok insani ihtiyacı fark edemezse bir süre sonra toplumun ve bireylerin stresi artar.

Stres, bir insanın doğumundan beri alışık olup uyum göstermeyi başardığı günlük yaşam zorlukları ve gerginlikleridir. Stres artışıyla ruh ve bedende bu günlük etkilerin çözüm bulunamadan birikmeye ve iz bırakmaya başlaması, sürekli bir tahammül etme durumuna ve nihayetinde de çeşitli sıkıntılara ve hastalıklara neden olur.

Toplumda ve bireylerde artan stres, aynı ölçüde olmasa da herkesi etkiler. Öyle ki, “Ben etkilenmedim” diyen birçok kişi bile stres süreci sona erdiğinde aslında ne kadar etkilenmiş olduğunu fark edecektir.

Toplumun ve bireylerin yaşadığı zorlukları izlemek, çözüm üretmek, stres düzeyinin artmamasına özen göstermek, dinlenme, eğlenme, mutlu olma gibi, yaşam kalitelerini arttırıcı öğelere itina göstermek ve destek vermek, o toplumun muhtelif görevlere belirli bir süre ve belirli bir yetkiyle seçtiği yöneticilerin öncelikli görevleri arasında…

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, aylardır psikolojik şikayetlerle hastane, klinik ve muayenehanelere başvurulardaki artışa dikkat çekiyor. Keza psikosomatik, yani ruhsal gerginliğin bedende tetiklediği hastalıklarda da artış var.

Hiçbir hekim, hasta sayısı arttı diye sevinmez. Her hekimin ilk görevi ‘koruyucu hekimlik’tir; yani insanların hastalanmamasını sağlamaktır. Koruyucu hekimlik görevini, toplumu ve bireyleri düzenli olarak doğru bilgilendirerek, hastalanmama konusunda tavsiyeler sunarak ve o toplumu yönetenlere uygun bir şekilde ve vaktinde ikazlarda bulunarak yerine getirir…

Toplumsal yüksek stres nedeniyle ruh sağlığı hizmetine talep artışı, herkesi ilgilendiren bir sorundur. İlgili her kişi ve kurum -ortaklaşa- çözümler üretmelidir.